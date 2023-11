Region Heidelberg. (cm/luw) Husten und Schnupfen auf dem Vormarsch: Nicht nur die Zahl der Corona-Fälle steigt, sondern auch andere Infektionskrankheiten sorgen momentan für volle Wartezimmer. Auch wird wieder mehr geimpft, wie drei Hausärzte aus dem Heidelberger Umland auf RNZ-Anfrage berichten:

> Dr. Sönke Müller, Hausarzt und Internist mit Praxis in Neckargemünd, berichtet von ungewöhnlich vielen Patienten mit Infektionskrankheiten zu diesem Zeitpunkt des Jahres. "Es gibt aktuell sehr viele Infekte, aber die Verläufe sind zum Glück eher harmlos – nach drei bis vier Tagen ist meist alles vorbei."

Die Gabe von Arzneimitteln sei meist nicht notwendig. Infektionskrankheiten seien aktuell der häufigste Grund, warum Patienten zu ihm in die Praxis kommen. Gleichzeitig sagen erkrankte Patienten ihre Termine wegen anderer Behandlungen in der Praxis ab. "Früher gab es solche Wellen eher im Februar und März, wenn auch noch die Grippe dazukam", berichtet der 65-jährige Bammentaler. "Die Grippe spielt aktuell aber keine Rolle."

Corona hingegen schon beziehungsweise immer noch. Müller schätzt den Anteil bei seinen Patienten auf 15 bis 20 Prozent. Erkrankte mit entsprechenden Symptomen werden gebeten, sich zu Hause zu testen. Sollte dies nicht möglich sein, werde vor der Behandlung in der Praxis getestet. Schwerer erwische es meist Patienten, die sich im Ausland infiziert hätten.

Inwiefern Corona-Impfungen sich positiv auf die Verläufe auswirken, sei unklar. "Wir bitten alle Patienten mit Infekten, mit Maske in die Praxis zu kommen", berichtet der Arzt, der auch sonst Menschen rät, zum Beispiel im Supermarkt wieder Maske zu tragen, wenn sie sich schützen wollen oder aus gesundheitlichen Gründen müssen. Dies könne auch helfen, die aktuelle Infektionskette zu unterbrechen. Müller fordert "mehr Mut zur Maske".

Auch er selbst trage wieder vermehrt Maske, obwohl er diese im Frühjahr eigentlich abgelegt habe. Müller berichtet noch, dass die Zahl der Krankschreibungen sich erhöht habe – und das nicht nur weil es aktuell mehr erkrankte Personen gibt. "Die Leute bleiben eher zu Hause, wenn sie beruflich Kontakt mit Menschen haben", so Müller. Auch das eigene Personal sei betroffen, die Praxis aber weiter geöffnet.

> Annette Gärtner, Hausärztin und Fachärztin für Innere Medizin in Schönau, berichtet: "Es gibt keine Grippewelle, aber sehr viele Patienten wollen geimpft werden – mehr als vor Corona." Die Menschen seien seit der Pandemie sensibler für Atemwegsinfekte. In der Regel würden über 40-Jährige mit Vorerkrankungen und allgemein alle ab 60 Jahren nach einer Spritze gegen die Influenza fragen.

Und nicht nur danach: Auch Corona-Impfungen würden verlangt. "Wir impfen täglich zehn bis 15 Patienten mit Biontech", berichtet Gärtner – in der Regel geschieht dies simultan mit der Grippe-Impfung. Aktuell sieht sie aber keine besondere Häufung. "Die Erkältungsjahreszeit hat angefangen und es sind einige Viren unterwegs", meint sie. Der Corona-Anteil liege "nicht über fünf Prozent".

Vor September habe Corona keine Rolle gespielt. Jeder Patient müsse sich testen. Und wenn er Corona-positiv sei, würden die Schutzmaßnahmen hochgefahren. Dann trägt auch Gärtner Maske, die sonst im Alltag darauf verzichtet. "Die meisten haben eine schwere Erkältung", meint Gärtner.

Dennoch müsse man den Übergang zu einer Lungenentzündung beachten. Personen mit Vorerkrankungen empfiehlt Gärtner das Tragen von Maske, aber auch anderen zum Beispiel in vollen Bahnen. Denn es gelte, eine große Corona-Welle und Virus-Mutationen zu verhindern.

> Dr. Matthias Lampert, Hausarzt mit Praxis in Sandhausen, verzeichnet ebenfalls einen steigenden Zulauf an Patienten mit Infektionskrankheiten. "Das sind mehr als in den Vorjahren", sagt er.

Einen wachsenden Anteil daran hätten Corona-Infektionen: "Allein am vergangenen Montag hatte ich mehr als 20 Corona-positive Patienten." Diese seien zwar "nicht furchtbar krank, aber halt erkältet", so Lampert. Den insgesamt "deutlich höheren Krankenstand" erklärt der Arzt aber nicht nur mit einer Infektionswelle: "Die Menschen sind auch durch die Pandemie sensibilisiert worden." Während früher viele auch erkältet zur Arbeit gegangen seien, ließen sich nun mehr Menschen schneller krankschreiben.

Lampert, der gemeinsam mit anderen Sandhäuser Hausärzten sehr früh in der Pandemie ein Impfzentrum aufgebaut hatte, empfiehlt auch jetzt allen Menschen ab 60 Jahren eine Corona-Auffrischimpfung, sofern sie innerhalb der vergangenen zwölf Monate keine Impfung bekommen und keine Infektion durchgemacht haben. "Momentan impfe ich täglich", sagt er. Dabei sei die Grippe-Impfung aber "deutlich mehr" nachgefragt als die Corona-Impfung, der nach Beobachtung des Mediziners viele skeptischer begegnen würden als anderen Impfungen.