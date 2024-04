Meckesheim/Neckargemünd. (RNZ) Die Gleise konnten nicht – wie am Vortag vonseiten der Deutschen Bahn angekündigt – bis Mittwochmittag von dem Geröll und Schlamm befreit werden. Dies teilte am Mittwoch ein Sprecher der Deutschen Bahn gegenüber der RNZ mit.

"Der neue Plan ist, dass die Züge dann ab dem Betriebsstart am Donnerstag wieder planmäßig fahren", sagte er weiter. Bis dahin bleibe die halbseitige Sperrung samt Ausfällen und Schienenersatzverkehr bestehen.

Update: Mittwoch, 24. April 2024, 15.30 Uhr

Erdrutsch-Bahnsperrung wohl bald aufgehoben

Meckesheim/Neckargemünd. (RNZ) Ein Erdrutsch hat dafür gesorgt, dass es seit Sonntag zwischen Neckargemünd und Meckesheim zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr der DB Regio AG auf den Linien S5/S51 und RE5 kommt. Das meldet die Deutsche Bahn am Montag.

Das Streckengleis Meckesheim-Neckargemünd sei demnach gesperrt, das Streckengleis Neckargemünd-Meckesheim befahrbar. Die Züge fahren daher im eingleisigen Betrieb zwischen Meckesheim und Neckargemünd.

Deswegen entfallen in Richtung Meckesheim-Neckargemünd die Zwischenhalte Mauer, Reilsheim und Bammental. In Richtung Neckargemünd-Meckesheim käuft der Betrieb regulär. Außerdem kommt es zu weiteren Ausfällen einzelner Züge in der Hauptverkehrszeit.

Ab Mittwoch wieder planmäßig?

Als Ersatz sei ein Busnotverkehr mit vier Bussen zwischen Meckesheim und Neckargemünd eingerichtet. Reisende können sich über Ihre Verbindungen im DB Navigator und auf der Bahn-Homepage informieren. Dort sind die Halt- und Fahrtausfälle jeweils einsehbar.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte am Dienstagvormittag auf Anfrage der RNZ, dass voraussichtlich ab Mittwochnachmittag alle Züge wieder planmäßig auf der Strecke fahren sollen. Demnach hätte man die Schienen eigentlich schon in der Nacht auf Dienstag komplett von Geröll und Schlamm befreien wollen. Doch man habe die Arbeiten nicht rechtzeitig abschließen können, sodass man nun davon ausgehe, dass dies bis Mittwochmittag geschehe.