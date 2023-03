Um welchen Bauherr es sich handelt, gab Bürgermeister Maik Brandt im Anschluss an die Ausführungen seines Bauamtsleiters preis: "Da kommt ein Penny-Markt hin." Auf RNZ-Nachfrage ergänzte der Verwaltungschef später, dass er sich "seit längerer Zeit" im Austausch mit den Grundstückbesitzern und Planern des Krauth-Areals befinde. Er sei froh, dass es ihm als Bürgermeister gewährt werde, sich in das Projekt einzubringen.

Meckesheim. Das BMW-Autohaus Krauth in der Zuzenhäuser Straße steht bekanntlich seit Längerem leer. Dass es neu genutzt wird, war nur eine Frage der Zeit. Wie nun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu erfahren war, soll an dem Ort, an dem über Jahre Autos verkauft wurden, künftig ein Penny-Markt seine Pforten öffnen.

Von Nicolas Lewe

Vordergründig ging es unter dem Tagesordnungspunkt Bauangelegenheiten nur um ein Kenntnisgabeverfahren. Sprich: Da es sich bei dem Krauth-Areal in der Zuzenhäuser Straße 1 um ein Privatgrundstück handelt, bedurfte es keines Beschlusses des Gemeinderats, um den Abriss des bisherigen Gebäudes zu legitimieren.

Bauamtsleiter Andreas Fritz erklärte, das Grundstück liege nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans. Das Vorhaben sei daher nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen. Dieser besagt, dass ein Bauvorhaben zulässig ist, "wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist". Das sei hier der Fall.

Wie Fritz weiter berichtete, plane der Bauherr einen Komplettabriss, von dem neben dem ehemaligen Autohaus mit seinen Ausstellungsräumen auch die Werkstatt, das Lager und die Büroräume betroffen sind. Es gehe hier um einen Rauminhalt von rund 8540 Kubikmetern.

Um welchen Bauherr es sich handelt, gab Bürgermeister Maik Brandt im Anschluss an die Ausführungen seines Bauamtsleiters preis: "Da kommt ein Penny-Markt hin." Auf RNZ-Nachfrage ergänzte der Verwaltungschef später, dass er sich "seit längerer Zeit" im Austausch mit den Grundstückbesitzern und Planern des Krauth-Areals befinde. Er sei froh, dass es ihm als Bürgermeister gewährt werde, sich in das Projekt einzubringen.

Brandt verdeutlichte aber quasi im selben Atemzug, dass es sich eben um keine gemeindeeigene Entwicklungsfläche handelt: "Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde sind damit in der Regel gering."

Es liege auf der Hand, dass es seitens der Verwaltung eines besonderen Fingerspitzengefühls bedürfe. Denn hinzu komme, dass in diesem Bereich die künftige Bahnquerung entstehen soll. "Meine Zielrichtung war klar", gab Brandt einen Einblick in die bereits geführten Gespräche: "Die Realisierung beider Projekte zu gewährleisten und in Einklang zu bringen."

Die besondere Herausforderung liege darin, dass sich die Planungsflächen beider Projekte tangieren. Den auf dieser Grundlage entstandenen Austausch beschreibt Brandt als "stetig", "gut" und "angenehm". Zum jetzigen Zeitpunkt könne er schon einmal so viel verraten: "Die Belange der Investoren, des Kreises, der Gemeinde und die Interessen der Bürgerschaft konnten in Übereinstimmung gebracht werden."

In der Sitzung des Gemeinderats hatte Hans-Jürgen Moos (SPD) die "Premiumlage" des Standorts an der B45 hervorgehoben. Den nun in Aussicht gestellten Abriss bezeichnete der SPD-Fraktionssprecher nicht zuletzt wegen der aus seiner Sicht guten Gebäudesubstanz als "sehr schade".

In einer im Anschluss an die Ratssitzung veröffentlichten Stellungnahme wird klar: Die SPD würde sich eine andere Lösung als einen neuen Discounter an dieser Stelle wünschen. Meckesheim sei Moos zufolge bestens bedient mit Vollsortimentern und Discountern. Einen Bau- und Gartenmarkt oder ein Schnellrestaurant ("en Megges in Meckse") würden die Sozialdemokraten bevorzugen.

Bürgermeister Brandt bezeichnete solche Vorschläge indes als "anmaßend". Er betonte nochmals, dass es sich um ein Privatgrundstück handle. Gegenüber der RNZ erklärte er: "Die Bürgerinnen und Bürger Meckesheims haben ein berechtigtes Interesse daran, dass ein brachliegendes Gelände wieder genutzt wird."

Gegen eine sinnvolle Nutzung sei nichts einzuwenden. "Ich finde, das ist gelungen und ich freue mich auf die Umsetzung des Projektes", so Brandt. Offen blieb die Frage des weiteren Zeitplans. Die RNZ hat bei der Pressestelle der Rewe Group nachgehakt, zu der Penny gehört.

Pressesprecher Andreas Krämer reagierte zurückhaltend: "Die Planungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium." Sein Unternehmen arbeite "sehr konstruktiv" mit den beteiligten Behörden zusammen und sei momentan dabei, alle notwendigen Punkte zu klären.