Meckesheim. (lew) Ein kurzer, aber heftiger Starkregen hat dafür gesorgt, dass es am Montagnachmittag zu Überschwemmungen in Meckesheim und im Ortsteil Mönchzell gekommen ist. Betroffen waren laut Feuerwehr die Dieselstraße sowie die Weihergartenstraße und die Friedhofstraße.

Der Alarm bei der Feuerwehr ging laut Kommandant René Faul um 16.19 Uhr ein. In der Dieselstraße im Kernort Meckesheim war eine Kreuzung überflutet. Jedoch habe sich herausgestellt, dass die Feuerwehr hier nicht eingreifen musste, da die Wassermassen selbstständig abfließen konnten. Anders habe sich der Sachverhalt dagegen in Mönchzell dargestellt: Hier waren Faul zufolge rund 300 Meter Straße überflutet und verschlammt.

In der Weihergartenstraße und in der Friedhofstraße seien beide Abteilungen der Feuerwehr sowie der Bauhof der Gemeinde rund zweieinhalb Stunden damit beschäftigt gewesen, Schlamm und Geröll zu entfernen und die Straße zu reinigen. Immerhin eine gute Nachricht konnte der Feuerwehrkommandant im Gespräch mit der RNZ vermelden: "Keller waren nicht betroffen." Insgesamt seien seitens der Feuerwehr 32 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Hinzu kamen viele Anwohner, die sich spontan als Helfer zur Verfügung stellten, was Faul als "sehr lobenswert" bezeichnete und dies als Indiz für eine funktionierende Dorfgemeinschaft wertete. Andere Nachbarn, die nicht selbst mit anpackten, hätten zudem für eine Versorgung der Helfer mit Kaffee und anderen Getränken gesorgt.

Einen maßgeblichen Anteil an der vergleichsweise raschen Beseitigung der Unwetterfolgen habe der Bauhof gehabt, der sofort mit einer Kehrmaschine zur Stelle gewesen sei. Im Feuerwehrhaus sei derweil für eventuelle weitere Einsätze eine Einsatzleitung eingerichtet worden, die jedoch glücklicherweise nicht weiter tätig werden musste.

Von einem Scheitern des Hochwasserschutzkonzepts könne übrigens keine Rede sein. Das Rückhaltebecken habe funktioniert und auch die Baustelle aufgrund der Ortskernsanierung habe nach Einschätzung von Faul keine Rolle gespielt. Vielmehr sei das schlammige Wasser von einem Acker abgeflossen, wo aktuell Zuckerrüben angebaut sind.