Meckesheim. (ugw) Hat hier ein Lokführer die Nerven verloren? Das scheint ihm jedenfalls ein 22-jähriger Österreicher vorzuwerfen, der mit diesem laut Bundespolizei in einen Streit geraten ist. Erst jetzt gaben die Beamten den Vorfall bekannt, der sich am Abend des 22. Januar am Meckesheimer Bahnhof abgespielt haben soll.

Demnach fuhr der 22-Jährige gegen 18.30 Uhr mit dem Zug der S-Bahnlinie S51, der in Meckesheim getrennt wurde. Der Österreicher nutzte die hintere Wageneinheit, die weiter als S51 in Richtung Aglasterhausen fahren sollte. "Der Triebfahrzeugführer, der vor Ort seinen Dienst antrat, soll beim Vorbeilaufen auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden sein, weil dieser seine beschuhten Füße auf einem Platz der Vierersitzgruppe abgelegt habe", heißt es im Polizeibericht weiter.

Daraufhin sei es zu einer "verbalen Auseinandersetzung" der Beiden gekommen. Dabei habe der Lokführer den 22-Jährigen noch in Meckesheim des Zuges verwiesen. "Kurz nach Abfahrt soll der Triebfahrzeugführer mehrere Sekunden die Hupe des Zuges (Makrofon) betätigt und den Reisenden durch Gestiken beleidigt haben", so die Bundespolizei.

Nun wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas zur Situation im Zug und insbesondere zur Betätigung der Hupe sagen können: Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0721/120160 zu melden.