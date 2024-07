Meckesheim. (cm) Die Feuerwehr ist am Samstag um 11.53 Uhr zu einem Vegetationsbrand auf dem sogenannten Gemeindeberg gerufen worden. Oberhalb der letzten Häuser war es zu einem Flächenbrand gekommen.

"Nachdem wir in dem gemeldeten Gebiet waren, mussten wir erst mal ein Feuer suchen", teilte die Feuerwehr mit. "Dieses wurde dann auch gefunden." Es brannte allerdings nicht ausschließlich Reisig, sondern auch Unrat und Kunststoff. Feuerwehrkommandant René Faul sagte am Sonntag auf RNZ-Anfrage, dass in diesem Bereich ein sogenanntes Nutzfeuer – also ein genehmigtes Verbrennen zum Beispiel von Gartenabfällen – angemeldet war. "Anscheinend war das Feuer zeitweise auch außer Kontrolle geraten", so die Feuerwehr.

Wie es dazu kam, sei unklar. "Nach Rücksprache mit der Polizei wurde das Feuer durch uns abgelöscht", so die Feuerwehr. Der Einsatz war gegen 13 Uhr beendet. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntag auf RNZ-Anfrage, dass es bisher "keine Hinweise auf ein strafbares Handeln" gebe. Der Brand auf der Freifläche sei von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht worden. Der genaue Grund sei bisher unklar.