Donnerstag, 23. Oktober 2025

Discounter Aldi und Lidl planen Abriss beziehungsweise Umbau

Zwar gibt es keine grundsätzlichen Bedenken, jedoch wurde der Bebauungsplan wegen der Erweiterungen geändert.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Lidl baut um, Aldi reißt ab: Für die Erweiterungswünsche wurde jetzt die Basis gelegt. Fotos: Alex

Meckesheim. (nah) Zwei Meckesheimer Lebensmittelmärkte wollen ihre Verkaufsflächen erweitern und ihre Gebäude modernisieren – dafür war eine Änderung des Bebauungsplans nötig. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun den Satzungsbeschluss für die "3. Teiländerung Vorderer Brühl" gefasst.

Damit steht der Beschluss am Ende eines langen Weges: Bereits im November 2022 hatte der

