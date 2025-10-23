Meckesheim. (nah) Zwei Meckesheimer Lebensmittelmärkte wollen ihre Verkaufsflächen erweitern und ihre Gebäude modernisieren – dafür war eine Änderung des Bebauungsplans nötig. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun den Satzungsbeschluss für die "3. Teiländerung Vorderer Brühl" gefasst.

Damit steht der Beschluss am Ende eines langen Weges: Bereits im November 2022 hatte der