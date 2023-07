Meckesheim. (IAH) "Carpe noctem" – "Nutze die Nacht" – heißt der Verein, der in Meckesheim astronomisches Wissen an die Allgemeinheit vermittelt. Mit "Carpe diem" – "Guck’ auch bei Tag hin" – hätte die Veranstaltung am Samstag auch betitelt sein können. Am Tag der offenen Tür hatten die Hobby-Astronomen das Dach ihrer kleinen Volkssternwarte weit zurückgeschoben und zeigten, was gar bei

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote