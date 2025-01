Mauer/Leimen. (lesa) Bereit seit Juni 2024 ist John Ehret nicht mehr Bürgermeister von Mauer. In zwei Dingen bleibt der jetzige Oberbürgermeister von Leimen seiner Heimatgemeinde aber treu: Einerseits lebt der 53-Jährige weiter in Mauer, und andererseits darf Ehret trotz neuer Wirkungsstätte weiterhin in Mauer Trauungen leiten.

In seiner öffentlicher Sitzung hat der Mauermer