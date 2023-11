Mauer. (pri/rl) Zu einem schweren Unfall am Bahnhof Mauer kam es am Dienstagnachmittag. Gegen 14 Uhr war eine Person von einem Regionalzug erfasst worden. Der Mann sei mit einem Elektro-Rollstuhl vom Bahnsteig in die Gleise gestürzt, teilte die Polizei mit.

Der Regionalzug kam nach dem Unfall einige Meter weiter zum Stillstand und wurde von der Feuerwehr evakuiert. In Absprache mit dem Notfallmanager der Bahn und der Polizei wurden die Fahrgäste zur weiteren Betreuung durch die Feuerwehrseelsorger in eine nahegelegene Gaststätte gebracht.

Die Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Meckesheim wurde gesperrt, zwischen Heidelberg und Mauer kam es zu Verspätungen und Teilausfällen. Gegen 16 Uhr wurde der Bahn zufolge zwischen Neckargemünd und Meckesheim ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Gegen 18.10 Uhr meldete die Bahn, dass der Einsatz vor Ort beendet und die Strecke wieder freigegeben wurde.

Die Kriminalpolizei, Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Meckesheim, Mönchzell und Mauer sowie Notfallseelsorger und Notfallmanager der Bahn waren im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 1. November 2023, 23.30 Uhr