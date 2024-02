Mauer. (bmi) Regional, frisch, Bio – das wünschen sich viele Kunden beim Thema Essen. Dass diese Lebensmittel oft mit höheren Preisen einhergehen, ist die Kehrseite der Medaille. Der Öko-Lieferdienst "Dirks Bio-Kiste" aus Mauer hat hier seine Nische gefunden.

Inhaber Dirk Agena versorgt seit 1995 Kunden in der Metropolregion Rhein-Neckar, sein Team liefert pro Woche rund 2000 Kisten im Elsenztal wie Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen aus. Der 62-Jährige spricht im RNZ-Interview über Trends, die "Bio-Delle" nach Corona und den Speisezettel von heute.

Herr Agena, Bio-Lebensmittel sind bei den Menschen in Deutschland wieder stärker gefragt. Spüren sie das auch?

Auf jeden Fall. Unsere Erträge haben sich zuletzt wieder stabilisiert, es geht wieder aufwärts. Wir haben in diesem Jahr auch relativ viele Neukunden zu verzeichnen.

Eine Studie vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft sagt, dass vor allem Discounter das Mehr an Bio-Produkten im Verkauf abschöpfen.

Auch in den konventionellen Supermärkten kommen Bio-Produkte zunehmend an. Diese starke Konkurrenz spüren wir, sie trifft uns auch – sie belebt aber auch das Geschäft und wir müssen eben damit leben. Was die Bio-Fachmärkte angeht, so haben wir einen starken Konzentrationsprozess auf wenige Ketten erlebt.

Ihre Branche hat bewegte Jahre erlebt.

Das kann man so sagen. Wir sind als Bio-Lieferdienst während Corona explosionsartig gewachsen, hatten bis zu 70 Neukunden pro Tag und uns von knapp auf 40 auf 75 Mitarbeiter vergrößert. 2020 haben wir fast täglich bis 23 Uhr gepackt und konnten all das Essen kaum lagern.

Nach dem Höhenflug folgte ein Absturz?

Wir mussten in der Tat viel abgeben, hatten 2022 und 2023 jeweils zehn Prozent weniger Umsatz zu verzeichnen, konnten auch die Verträge einiger Mitarbeiter nicht verlängern, sind auf 54 Mitarbeiter geschrumpft. Das alles war schmerzhaft – aber wir liegen mit unseren Zahlen immer noch deutlich über jenen aus 2019.

Wo liegen die Ursachen des Rückgangs?

Das Sondergeschäft der Lebensmittel-Lieferdienste aus der Corona-Pandemie ist vorbei. Viele kaufen nun wieder mehr im Laden ein. Gestiegene Kosten und Inflation sind auch ein Thema, einige Kunden können oder wollen sich Bio nicht mehr leisten. Und dann spüren wir tatsächlich auch Nachholeffekte beim Urlaub. Das bis zu 40-prozentige Umsatzloch im Sommer, zu Ostern oder Pfingsten ist zurück, das während Corona verschwunden war.

Also wieder zurück auf Los?

Ein Stück weit schon. Wir sind wieder da angekommen, wo wir vorher waren – nur mit einem Umsatzplus. Auch das Verhältnis von Obst und Gemüse zu Kühl- und Trockenware wie etwa Fleisch und Nudeln hat sich wieder auf etwa 70 zu 30 eingependelt. Regionales Obst und Gemüse bleibt unser Schwerpunkt, unsere Stärke.

Schwerpunkt ihres Vertriebs sind auch weiter die Abonnementmodelle?

Hier können wir uns auf ein treues Publikum verlassen und haben viele Kisten zur Auswahl: Nur Obst, Gemüse oder Kombination, Zusammenstellungen für Singles, Mutter-Kind oder Geschäftskunden.

Individuell, kurzfristig, flexibel – gehen die Gesellschaftstrends an ihnen vorbei?

Nein, natürlich nicht (lacht). Auch wir haben rund 30 Prozent Individualbesteller. Auch Abo-Kunden können aussetzen, schauen sich ihre Kiste im Internet vor der Lieferung an und tauschen aus, wenn sie im Winter statt dem fünften Mal in Folge Weißkohl lieber Brokkoli haben möchten.

Und der kommt dann im Zweifel auch aus dem Ausland?

Im Winter schon. Wir bieten stets auch Internationales wie etwa Bananen und Ingwer aus Peru an. Jedoch keine Flugware und alles bio, das ist die klare Regel. Über das Jahr gesehen haben wir aber in allen Kisten über 50 Prozent regionale Waren.

Regional heißt?

Als Mitglied im Verband Ökokiste e.V. haben wir hier 200 Kilometer Luftlinie als Grenze. Das reizen wir selten aus, unsere Betriebe kommen meist aus dem direkten Umland mit Grenzen bei Worms und dem hinteren Odenwald im Heilbronner Land. Und wir spüren auch eine starke Tendenz zu Regionalkisten für Gemüse und Obst.

Bei dieser Kiste kommt dann alles komplett aus der Region?

Zu 100 Prozent – außer genau jetzt. Zum Jahresanfang greifen wir in Ausnahmefällen auf überregionale Produkte zurück. Über längere Zeit nur Pastinaken, Sellerie, bisschen Porree, Kohl – das will keiner mehr, so ehrlich muss man sein. Der Speisezettel von heute sieht anders aus. Der regionale Engpass an Angebot und Vielfalt besteht beim Gemüse nur wenige Wochen, beim Obst länger: Da gibt es bis zur Erdbeersaison Mitte April nur Äpfel aus der Region.

Wie kommen die Waren in die Häuser?

Wir haben acht Sprinter mit Dieselantrieb – für Lieferfahrzeuge mit Elektroantrieb gibt es aktuell nur zwei Anbieter, die noch doppelt so teuer sind. Aber wir wollen so schnell wie möglich auf E-Mobilität umstellen. In Mannheim sowie bald hoffentlich auch in Heidelberg liefern wir mit Lastenrad aus.