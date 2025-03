Von Annette Steininger

Schriesheim. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des Mathaisemarkts: der Rummel auf dem Festplatz. Und das im wahrsten Wortsinn. Denn die 42 Fahrgeschäfte und Buden laden durchaus auch dazu ein, mal eine Runde zu drehen. Beispielsweise mit den Klassikern, dem Autoscooter "Disco Number 1" von Marktmeisterin Ariane Haas-Bruch oder auch dem Riesenrad "Grand Soleil" der Göbels.

Mancher Schausteller ist auch fast ein "Klassiker", so oft sind viele schon in Schriesheim gewesen. Frank Oberschelp aus Kassel beispielsweise besucht den Mathaisemarkt mit seinen Fahrgeschäften schon seit 20 Jahren. Für ihn wie für die meisten anderen ist der Rummel in der Weinstadt der Saisonauftakt, diesmal geht es aber direkt weiter nach Hannover.

"Das ist schon eine besondere Veranstaltung", schwärmt er vom Mathaisemarkt. Und wenn das Wetter passe, sei es ein richtig gutes Event, spielt er auch auf den finanziellen Aspekt an. In der Gegend seien sie öfter, auch weil es ihnen an der Bergstraße so gut gefällt.

Zuletzt war Schelp mit seinem Fahrgeschäft "High Impress" auf dem Mathaisemarkt vertreten. Diesmal können sich die Besucher auf "Mr. Gravity" freuen, ein Hoch-Rundfahrgeschäft. Und das ist nichts für Menschen mit Höhenangst, geht es hier doch 20 Meter in die Luft – und das bei Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern.

Mr. Gravity hat zehn im Kreis angeordnete Gondeln, auf jeder können zwei Personen nebeneinander Platz nehmen. Die Gondeln befinden sich auf einer Scheibe, die in beide Richtungen gedreht werden kann. Ebenso wie der Arm, auf dem die Scheibe sitzt. Da dürfte man ordentlich in Fahrt geraten. Fährt der Schausteller auch selbst mal mit? "Ja", nickt Schelp. "Hin und wieder fahren wir auch mal unsere eigenen Geschäfte."

Während der Kasseler schon oft auf dem Mathaisemarkt war, ist Eric Dietz aus Güdingen dort erstmals mit einem Fahrgeschäft dabei. "Wir bewerben uns schon länger", erzählt Dietz und freut sich, dass er nun zum Zuge kommt.

Hintergrund Freitag, 7. März 17 Uhr: Vernissage der Kunstausstellung "Wasser_Formen_Farben", Fotografien von Hans Assmus und Michael Kunze, Haus der Feuerwehr 19 Uhr: Eröffnung mit Krönung der Weinhoheiten, Festzelt Samstag, 8. [+] Lesen Sie mehr Freitag, 7. März 17 Uhr: Vernissage der Kunstausstellung "Wasser_Formen_Farben", Fotografien von Hans Assmus und Michael Kunze, Haus der Feuerwehr 19 Uhr: Eröffnung mit Krönung der Weinhoheiten, Festzelt Samstag, 8. März 11.30 Uhr: Leistungsschau-Eröffnung 12.30 Uhr: 29. Mathaisemarktlauf 19 Uhr: Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen, Festzelt Sonntag, 9. März 10.30 Uhr: KSV-Boxmatinee: Süddeutschland – Kroatien 14 Uhr: Festzug unter dem Motto "Mit Bauernweisheiten durchs Jahr" 18 Uhr: T-Band, Festzelt Montag, 10. März 10 Uhr: Seniorenfrühschoppen, Festzelt 17 Uhr: BDS-Mittelstandskundgebung mit Manuel Hagel (CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender), Festzelt 19 Uhr: BigFM-Mathaisemarktparty, Festzelt Dienstag, 11. März 14.30 Uhr: 17. Damen- und Kindermodenschau, Festzelt 19 Uhr: Mathaisemarkt-Wiesen, Festzelt Mittwoch, 12. März (Ruhetag) 19 Uhr: Weinprämierung, Zehntkeller Donnerstag, 13. März (Ruhetag) 17 und 19 Uhr: Riesenradweinproben der RNZ (ausverkauft) Freitag, 14. März 14.30 Uhr: "Schulduell", Festzelt 19 Uhr: Wine House Band, Festzelt Samstag, 15. März 19 Uhr: Jens Huthoff & Band, Festzelt Sonntag, 16. März 10 Uhr: Fanfarenzugtreffen, Festzelt 11 Uhr: Landmaschinen-Ausstellung, Strahlenberger Schulhof 12 bis 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag 14 Uhr: Umzug der Schlepper und Fanfarenzüge 17 Uhr: Karaoke, Festzelt 21 Uhr: Brillantfeuerwerk [-] Weniger anzeigen

Denn für den Rummel gibt es in der Regel mehr Bewerbungen als Plätze. "Der Mathaisemarkt ist schon sehr attraktiv", sagt Dietz. Zumal er so früh stattfinde und einen guten Ruf genieße. Jetzt hofft er noch, dass das Wetter mitspielt, denn die eine oder andere Wasserfontäne könnte die Besucher des 14 Meter hohen und 19 Meter breiten Laufgeschäftes "Rio" nass spritzen.

Fünf kunterbunte Ebenen bieten hier komprimiert einiges an Spaß- und Geschicklichkeitsspielen. Das Ganze eigne sich für Rummelbesucher ab drei Jahren bis ins hohe Alter, sei also etwas für die ganze Familie, sagt Dietz. Für die Jugend hat sich der Schausteller auch noch etwas einfallen lassen: Abends kann man sich eine Multispektralbrille leihen.

Die Besucher laufen über einen Vibrationsboden oder auch über einen Rollen-Teppich. Es gibt eine Holzhängebrücke und einen Regenwaldparcours mit echtem Bambus. Dann locken auch noch Rutschenspaß auf 24 Metern Länge und in der obersten Etage ein nach außen umlaufender Gang in neun Metern Höhe mit durchsichtigem Boden.

"Ein guter Selfiepoint, wie die Jugend sagen würde", meint Dietz schmunzelnd. Auch das bunte Rundfahrgeschäft "Circus-Circus" dürfte besonders für die Jugend attraktiv sein. Hier wird man ordentlich gedreht – umgeben von Zirkus-Elementen. Rund geht’s auch mit der Berg- und Talbahn "Musik-Express".

An die Jüngsten wurde ebenfalls gedacht. Neu dabei ist der "Kindertraum", ein Pressluftflieger. Hier kann man mit Mickey Mouse und Co. in die Lüfte gehen. Und natürlich gehört auf den Rummel auch ein Kinderkarussell: Bei "Kid’s Car-World" lässt es sich prima im Kreis fahren, ob im Auto, Bus oder Motorrad.

Und wer dann noch weitere Strecken "zurücklegen" möchte, steigt in den "Orient-Express", der eine Doppel-acht-Schleife fährt. Ebenfalls zu den Klassikern auf dem Mathaisemarkt gehören Tombola, Dosen- und Pfeilewerfen oder das Pferderennen "Rivalen der Rennbahn – Das Derby".

Wer sich an den verschiedenen Buden und bei den zahlreichen Fahrgeschäften verausgabt hat, kann sich auf dem Rummel problemlos stärken. Hier lockt Deftiges von der "Bratwurströsterei", dem Bauerngrill, der "Schlemmermühle" dem "Veper-Stüb’l" oder Langos ebenso wie Süßes von den Mandel- und Zuckerständen, Waffel- und Crêpes-Ständen.

Bei der "Grünen Küche" werden Vegetarier fündig und genießen dort alles von Champignons bis Blumenkohl. Wieder mit dabei ist die originelle Bratfisch-Rutsche, neu ist ein Nudelstand, wo es lecker Pasta aus dem Parmesan-Laib gibt.

"Wir haben wieder geschaut, dass für jeden etwas dabei ist", sagt Marktmeisterin Ariane Haas-Bruch, "für Groß und Klein, für die ganze Familie". Der Mathaisemarkt sei für viele der Start in die Saison und ein ganz besonderes Fest, weil es dort sehr familiär zugehe. Die Vorfreude sei schon groß.

Info: Der Vergnügungspark auf dem Festplatz hat an den Veranstaltungstagen grundsätzlich von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag, Freitag, 7. März, öffnet er allerdings erst ab 15 Uhr. Der Kindernachmittag (mit vergünstigten Preisen) wird auch in diesem Jahr am Freitag des zweiten Veranstaltungswochenendes, 14. März, stattfinden. Die Stadt Schriesheim weist darauf hin, dass es witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen der Öffnungszeiten kommen kann.