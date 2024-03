Schriesheim. (max) Der Seniorenfrühschoppen – immer für den Mathaisemarkt-Montag im Festzelt terminiert – ist auch ein Gradmesser. Denn ihm geht das erste Wochenende des Fests voraus, an dem mit der Krönung der Weinhoheiten und dem Festumzug schon zwei Höhepunkte stattfinden. Was aber mehr als alles andere Gesprächsthema an den gut gefüllten Sitzreihen war, das war das neu eingerichtete

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote