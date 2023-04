Wiesloch. (RNZ) Ob alleinstehend, neu in Wiesloch zu Hause oder am Austausch mit anderen interessiert: Im Bürgertreff ("Bütz") startete nun das Marktcafé wieder. Jeden Freitag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr werden hier kalte und warme Getränke sowie kleine Snacks wie Butterbrezeln angeboten. Aktuell stellt zudem die Wieslocher Künstlerin Mila Müller verschiedenste Werke ihrer Kunst aus.

Bei schönem Wetter auch bei geöffneter Terrasse, steht das Angebot des "Bütz’" allen Bürgern jeden Alters zur Verfügung, die in netter Gesellschaft den Freitagvormittag verbringen möchten. Nicht verwunderlich also, dass sich zur Wiedereröffnung viele Besucher in der Wieslocher Innenstadt trafen. Hochmotiviert bewirtete ein ehrenamtliches Team wie gewohnt die Gäste und nahm sich bei Bedarf auch gerne die Zeit für einzelne Gespräche.

Derzeit präsentiert außerdem Mila Müller ihre Werke: Die Liebe zur Malerei begann bei ihr schon sehr früh: Nach der Schulzeit begann sie ein Studium der Malerei, erweiterte es mit Kursen in der Schweiz, Großbritannien sowie in den Niederlanden. Zu ihrem Repertoire gehören neben Öl- und Aquarelltechniken auch Acrylmalereien. Aber auch experimentell abstrahierte Techniken dürfen bei ihr nicht fehlen.

Heute lebt und arbeitet Mila Müller in Wiesloch als freischaffende Künstlerin, übernimmt vielfältige Auftragsarbeiten und bietet Malkurse an – sowohl für Privatleute als auch an Volkshochschulen. Inspiriert wird Mila Müller täglich: "Impulse aus dem Alltag finden oft Eingang in meine Werke, aber manchmal ist es einfach innere Eingebung, ein Gefühl – wenig greifbar – das mich inspiriert", sagt sie.