Von Anja Hammer

Malschenberg. Zum Essen fährt Domnic Benedict gerne auch mal nach Frankfurt. Aber das ist immer noch näher als Coimbatore. Denn in der Mainmetropole gibt es ein Restaurant, in dem das Essen schmeckt wie in Benedicts Heimatstadt im Süden Indiens.

Eine "Kleinstadt" übrigens, sagt der 49-Jährige grinsend und fügt hinzu: "Für indische Verhältnisse."