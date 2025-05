Malsch. (aham) Mangelware Kita-Platz? Nicht in Malsch. In der Wein- und Wallfahrtsgemeinde können sich Eltern eines Betreuungsplatzes für ihre Kleinen sicher sein. "Auch im kommenden Jahr haben wir für alle Kinder einen Platz", verkündete Bürgermeister Tobias Greulich in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Darauf können wir stolz sein."

Da stand die Bedarfsplanung für das