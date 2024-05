Hirschberg. (wabra) Nach dem Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen mit dem Maihock am Vorabend gaben dann am "Tag der Arbeit" die Hirschberger Feuerwehr und das DRK den Startschuss für die Festsaison der Gemeinde. Fast sommerliche Temperaturen spielten den Rettungsorganisationen dabei in die Karten, die erneut zum Mitfeiern am 1. Mai in der und um die historische Markthalle eingeladen hatten.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote