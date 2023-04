Lobbach. (ugm) Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD, ist prominenter Gast bei den 19. Lobbacher Gesprächen am Dienstag, 4. April, ab 18.30 Uhr in der Manfred-Sauer-Stiftung, Neurott 20 in Lobbach. Die Co-Chefin der deutschen Sozialdemokratie gibt nach Angaben der Veranstalter Einblick in ihre Arbeit und legt dabei den Fokus auf den Aspekt "Herausforderung Zeitenwende: Politik in Zeiten des Krieges".

Klimawandel, Energiekrise, Inflation, Gesundheitssystem, Bildungsmisere, Wohnungsnot, Rente, Migration, Digitalisierung – an "Baustellen" ist wahrlich kein Mangel, heißt es in einer Mitteilung der SPD. Wie aber lässt sich soziale demokratische Politik in Deutschland gestalten, wenn um Europa herum ein brutaler Krieg tobt und in der Welt Diktaturen und Autokratien durch Gewalt gefestigt werden? Wird Krisenbewältigung zum Dauerzustand oder kann der Blick nach innen zur Bewältigung unserer eigenen Probleme gelingen? Wie viele Entlastungspakete können beziehungsweise müssen wir noch schultern? Wie machen wir unsere Gesellschaft zukunftsfit und stehen trotzdem denen bei, die Überlebenshilfe benötigen? Bundeswehr oder Bildung – widerstehen wir der Gefahr, Ressorts gegeneinander auszuspielen? Und wie schafft man einen Teamgeist, der sich der Lösung dieser Aufgaben und dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt? Saskia Esken wird dem Publikum zu diesen Fragen Rede und Antwort stehen.

Die Lobbacher Gespräche sind eine Veranstaltung im Rahmen des SPD-Bürgerdialogs, die drei- bis viermal im Jahr stattfindet. Unter dem Motto "Politik zum Anfassen" geht es darum, falsche Vorstellungen und Ressentiments abzubauen, Vertrauen in die Politik und in das Parteiensystem zurückzugewinnen sowie dabei Politikerinnen und Politiker mal am Ärmel zupfen zu können.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, auch Menschen im ländlichen Raum persönliche Begegnungen und Gespräche mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zu ermöglichen und sich in zwangloser Runde über aktuelle Themen des Zeitgeschehens auszutauschen. Der Eintritt ist wie immer frei, allerdings werden die Lobbacher Gespräche ehrenamtlich organisiert und über Spenden finanziert.