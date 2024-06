Von Christina Schäfer

Ladenburg. Eine Lesung mit Rafik Schami ist kein bloßes Vorlesen aus einem Buch. Eine Lesung mit Rafik Schami ist, was es auch in seinen Büchern ist: ein Erzählen von Geschichten. Und von Geschichten in Geschichten. Pointiert, humorvoll, vereinnahmend, zu Herzen gehend. Der Schriftsteller war am Freitagabend, als die 41. Baden-Württembergischen