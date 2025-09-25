Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Erst dachte die Leutershausenerin Natalie Refior, es handele sich um einen Scherz. Denn am späten Dienstagnachmittag erreichte sie die doch ziemlich kuriose Nachricht ihrer Freundin Marlena Lehming, dass bei ihrer Oma Gerlinde Cernan in der Kolpingstraße zwei Schafe im Garten stehen. Noch dazu nicht irgendwelche Schafe,