Wenn plötzlich zwei Schafe im Garten stehen
Die Tiere waren mitten im Ort ausgebüxt und genossen den Ausflug. Mit dem Polizeiwagen ging es zurück zu den Besitzern.
Von Annette Steininger
Hirschberg-Leutershausen. Erst dachte die Leutershausenerin Natalie Refior, es handele sich um einen Scherz. Denn am späten Dienstagnachmittag erreichte sie die doch ziemlich kuriose Nachricht ihrer Freundin Marlena Lehming, dass bei ihrer Oma Gerlinde Cernan in der Kolpingstraße zwei Schafe im Garten stehen. Noch dazu nicht irgendwelche Schafe,
