Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Der Lack ist ab – und das nicht im übertragenen, sondern im wahrsten Wortsinn. Denn das kuschelige Olympia-Kino erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, aber die Fassade ist in die Jahre gekommen. "Sie ist dringend renovierungsbedürftig", sagt die Vorsitzende des Förderkreises, Wiebke Dau-Schmidt.

Immer wieder wurde die Fassade mit dem charakteristischen Blau überstrichen, doch inzwischen platzt der Lack aufgrund der vielen Schichten ab. Diese müssen nun abgeschliffen und erneuert werden. Außerdem müssen die Holzplatten, die die Fassade bilden, in ihrem unteren Abschluss ersetzt werden. Jahrzehntelanges Eindringen von Feuchtigkeit hat die Platten beschädigt, so dass ein Sockel aus Metall vorgesehen ist, wie Dau-Schmidt erzählt.

Deutlich erkennbar sind die Schäden an den Holzplatten der Fassade unten.

Mit 2500 Euro an Kosten rechnet der Förderkreis für die Renovierungsarbeiten. Eine Menge Geld für den gut 640 Mitglieder zählenden Verein, der das Olympia-Kino seit 2007 eigenverantwortlich und in ganz überwiegend ehrenamtlicher Tätigkeit betreibt. Da das Kino keine staatlichen oder anderen Zuschüsse erhält, muss immer knapp kalkuliert werden, so dass bei Renovierungs- oder Umbauarbeiten eine finanzielle Unterstützung von großer Hilfe ist.

Daher ist der Verein auf die Idee gekommen, eine Förderung zu beantragen über das Programm "Mitgliedschaft mit Herz" der Volksbank Kurpfalz. Diese bekommt der Verein allerdings nur, wenn möglichst viele Unterstützer und Unterstützerinnen auf www.mitgliedschaft-mit-herz.de das Projekt "Renovierung der Kino-Fassade" anklicken.

Ab 16. Juni bis 27. Juli kann jeder, der sich angemeldet hat, hier für sein Lieblingsprojekt Unterstützerherzen vergeben. Der Förderkreis benötigt 2500 Herzen, damit er die Förderung auch erhalten kann. "Wir würden uns über ganz viele Unterstützer freuen", betont Dau-Schmidt. Zur Kino-Fassade gibt es übrigens eine nette Geschichte. Eigentlich sollte man ja vermuten, dass der Eigentümer des Gebäudes in der Hölderlinstraße für die Fassadenrenovierung zuständig ist, aber tatsächlich befindet sich der Vorbau im Eigentum des Kinos.

"Er ist uns vor gut 30 Jahren von den Heisemer Löwen geschenkt worden", erzählt Dau-Schmidt. Diese Elterninitiative aus dem ...