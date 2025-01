Region Heidelberg. (lew) Es ist kalt in der Region in diesen Januartagen. Phasenweise sogar eiskalt. Und das wortwörtlich, wie die Fotos der RNZ-Leser belegen. Bernd Steiner aus Sandhausen hat eine gefrorene Pfütze fotografiert, Anke Sellen überfrorenes Raureif auf einem Brückengeländer und Hilary Davies-Rück aus Bammental ein seltenes Gebilde namens Haareis, auch Eiswolle genannt.

Optisch eisig geht es auch bei Anatoli Sablozki in St. Ilgen zu. Bei ihm sind die länglichen Blüten der von ihm fotografierten Pflanze ebenso weiß ummantelt wie bei Hagen Schmid in Nußloch, der im Garten ein Rotkehlchen auf Futtersuche antraf.

Wohl weniger im Garten, aber auch auf Futtersuche befindet sich der Bussard bei Thomas Schippl aus Mückenloch, während der Graureiher bei Hans-Peter Wünsche an der Elsenz in Meckesheim seiner Natur gemäß ganz gelassen der Dinge harrt. Ein dichtes Gefieder ist bei der Eiseskälte ein großer Segen.

Wobei man auch den Pferden auf den Koppeln bei Marianne Proske und bei Hannelore Heiden, beide aus Neckarsteinach, die Kälte nicht unmittelbar ansieht.

Das "Schwalbennest" mit Blick auf den Dilsberg hat Natascha Korol zum Motiv gewählt. Auch sie wohnt in Neckarsteinach. Sabine Heilmann indes wohnt in Meckesheim, doch auch sie zog es an einem Wintermorgen nach Neckarsteinach, wo sie das Stadtpanorama vom Neckar aus ablichtete.

Andere RNZ-Leser wiederum waren mehr in Wald und Flur unterwegs, so wie Maria Koch aus Schönau im weißen Winterwald bei Michelbuch, Hans-Joachim Schmidt aus Gauangelloch am Königstuhl, Marianne Uhrich an der Sandhäuser Düne oder Uschi Weinert in den Feldern bei Eppelheim.

Farbliche Kontraste zum winterlichen Weiß gesucht? Gefunden haben diese Sabine Klevenz aus Spechbach in Form roter Beeren sowie Edmund Müller aus St. Ilgen, Silvia Baitsch aus Nußloch und Gisela Lindenfels aus Sandhausen mit Sonnenuntergängen. Bei Roland Rupp in Dilsberg sind die Bäume grün statt weiß. Und dass selbst was weiß ist nicht gleich Schnee ist, zeigen die "gemeine Wildrebe" bei Edwin Braun in Lobenfeld und die Christrose bei Marlene Burkhardt in Sandhausen.