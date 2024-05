Von Sabrina Lehr

Leimen. Es war weit nach 21 Uhr am Donnerstag, als es im Gemeinderat aus Mathias Kurz (FWV) herausbrach. "Es ist schade, dass wir nicht weiterkommen und Leimen laufend mit solchen Sachen in der Öffentlichkeit steht", sagte er. "Wir können den Menschen nicht mehr zumuten, was wir da abziehen." Dafür gab es Applaus aus den vollen Zuschauerreihen. Wenig