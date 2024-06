Leimen. (RNZ) Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.55 Uhr in Teilen von Leimen und St. Ilgen zu einem Stromausfall. Wie die Syna GmbH in einer Pressemitteilung schreibt, war ein defektes Kabel im Erdreich die Ursache. Der Fehler war schnell gefunden und nach rund 60 Minuten wieder Strom auf den Leitungen. Entsprechend waren gegen 16.46 Uhr alle Haushalte wieder versorgt.