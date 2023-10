Leimen/Region. (luw) Messerstiche, Schläge, Pfefferspray: Immer wieder haben in den vergangenen Wochen Gewalttaten unter Jugendlichen für Aufsehen gesorgt. Vielen besonders im Gedächtnis geblieben sind die Vorfälle im Rahmen der Leimener Weinkerwe, als zunächst samstags vor der Rathausbühne Reizgas versprüht wurde und es dann montags zu Messerstichen unter anderem gegen einen 16-Jährigen kam.

Mindestens neun Beteiligte werden seither gesucht. Die RNZ hat knapp vier Wochen danach bei der Polizei nach dem neuesten Stand der Ermittlungen gefragt: Immerhin ein Tatverdächtiger im Zusammenhang mit der Messerattacke sei inzwischen ermittelt worden – gefasst ist er aber noch nicht. Zudem haben sich drei weitere Geschädigte gemeldet.

"Bislang gab es in dem beschriebenen Fall keine Festnahmen", erklärte Polizeisprecher Patrick Knapp. Es gebe einen Tatverdächtigen, die Ermittlungen dazu liefen aber nach wie vor. "Es gibt zwar Täterhinweise, eine Identifizierung ist derzeit aber noch nicht zu verzeichnen."

Die RNZ wollte auch wissen, ob es etwa Hinweise auf Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Gewalttaten auf den Kerwen in Mühlhausen und St. Leon-Rot Anfang Oktober gebe: Davon gehe man aktuell nicht aus, so Knapp.

Er ergänzt indes: "Allerdings ist dies nicht gänzlich auszuschließen, da bei beiden Vorfällen nichts zu eventuellen Tätern bekannt ist." Gleiches gilt wohl auch für den Fall, der sich am vorvergangenen Wochenende im Rahmen der Sandhäuser Kerwe zugetragen hatte: Hier wurde bekanntlich ein 32-Jähriger unter anderem durch Stiche verletzt, auch hier wurde Reizgas eingesetzt. Diese Täter werden ebenfalls noch gesucht.

Die jüngsten Fälle von Jugendgewalt trieben insbesondere die Leimener Kommunalpolitik um. In der September-Sitzung des Gemeinderats war gar von "Jugend-Gangs" die Rede. Dabei wurde ein Vorfall von Mitte September bekannt, bei dem ein gutes Dutzend schwarzgekleideter Jugendlicher im Stadtteil St. Ilgen laut schreiend aus der Schiller- in die Bahnhofsstraße und weiter in Richtung S-Bahnhof gezogen sei. Auch war die Rede von einer zweiten Gruppe Jugendlicher, die der ersten nachfolgte.

Als die Polizei schnell und mit vielen Einsatzkräften eintraf, sei ein gestohlenes Beil weggeworfen worden, hieß es. Ein Sprecher der Beamten bestätigte den Vorfall wie berichtet auf Nachfrage – von Waffen wie einem Beil sei aber nichts bekannt. Bei anschließenden Kontrollen seien lediglich zwei "legale Tierabwehrsprays" gefunden worden. Jedoch habe es keine Hinweise auf Körperverletzungsdelikte gegeben.