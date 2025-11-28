Freitag, 28. November 2025

Leimen/Nußloch

Rückbau der Brücken an Material-Seilbahn hat begonnen

Die Arbeiten verlaufen reibungslos. Straßensperrungen sind notwendig.

28.11.2025 UPDATE: 28.11.2025 14:41 Uhr 28 Sekunden
Am Freitagmorgen wurde die erste von zehn Seilbahn-Brücken in der Hirtenwiesenstraße abgebaut. Foto: privat

Leimen. (luw) Der Rückbau der Brücken entlang der Materialseilbahn hat am Freitag begonnen. Dies sorgt auch am Freitagnachmittag noch für Verkehrseinschränkungen. Zuerst wurde am Freitagmorgen die Brücke abgerissen, die über die Hirtenwiesenstraße führte und Fahrzeuge wie Passanten vor herunterfallenden Teilen schützte. Daher war die Straße zwischen 9 und 11 Uhr gesperrt.

Am Freitagnachmittag ist die baugleiche Brücke über der Tinqueux-Alle an der Reihe. Hier wird die Straße zwischen 16 und 18 Uhr gesperrt. Die Arbeiten am Morgen seien reibungslos verlaufen, wie ein Mitarbeiter des beauftragten Autokranunternehmens Scholl gegenüber der RNZ erklärte.

Auch für die Arbeiten in der Tinqueux-Allee sei man guter Dinge. In den nächsten Wochen sollen noch acht weitere Brücken zwischen Nußloch und dem Leimener Zementwerk abgebaut werden.

