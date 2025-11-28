Leimen. (luw) Sie sind weg: Die ersten beiden Brücken der stillgelegten Materialseilbahn zwischen Nußloch und Leimener Zementwerk sind am Freitag abgebaut worden. Zuerst rückte ein Kran in der Hirtenwiesenstraße an, die dafür bis etwa 11 Uhr gesperrt war (siehe unten).

Ab 16 Uhr wurde dann auch die Brücke demontiert, die Jahrzehnte lang Fahrzeuge und Passanten in der Tinqueux-Allee vor herunterfallenden Teilen geschützt hatte. Die RNZ hat mit dem eingesetzten Kranfahrer von der Heidelberger "Autokrane Karl Scholl GmbH" gesprochen.

"Wir haben um 9 Uhr angefangen, es gab keine Probleme, und nach gut zwei Stunden waren wir fertig", erklärte Kranfahrer Thomas Jakubeit nach dem ersten Einsatz. Das Brückenteil wurde an einem "langen Kettengehänge" befestigt, unten wurden die vier Stützen per Schweißbrenner abgetrennt.

Dann hob der auf 30 Meter ausgefahrene Kranarm das Teil auf eine angrenzende Fläche, wo es vorerst niemanden stört. "Das kann man sich angucken", sagte er in der Erwartung, dass das Teil mindestens übers Wochenende hier liegenbleibe. Letztlich sei auch der zweite Einsatz gut gelaufen, berichtete Jakubeit am frühen Abend.

Wie berichtet wurde die Materialseilbahn stillgelegt, nachdem 2023 die Klinkerproduktion im Nußlocher Steinbruch eingestellt worden war. Die Kranfirma hatte laut Jakubeit den Auftrag von der Abbruchfirma SER erhalten, die wiederum für den Rückbau der gesamten Materialseilbahn zuständig ist. Wohl am 8. Dezember gehe es mit dem Rückbau der nächsten Brücke weiter.

Update: Freitag, 28. November 2025, 18.15 Uhr

Rückbau der Brücken an Material-Seilbahn hat begonnen

Die Arbeiten verlaufen reibungslos. Straßensperrungen sind notwendig.

Am Freitagmorgen wurde die erste von zehn Seilbahn-Brücken in der Hirtenwiesenstraße abgebaut. Foto: privat

Ort des Geschehens

Update: Freitag, 28. November 2025, 14.45 Uhr