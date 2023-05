Leimen/Gaiberg. (lesa) Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Landesstraße L600 sind am Montagnachmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Die L600 zwischen Gaiberg und dem Leimener Ortsteil Lingental wurde in der Folge des Unfalls über zwei Stunden lang voll gesperrt.

Es war 15.15 Uhr, als eine 34-Jährige in ihrem VW-Touran von Lingental kommend in Fahrtrichtung Gaiberg die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Aus noch unbekannter Ursache kam die Fahrerin laut Polizei in "einer leichten Rechtskurve" über die durchgezogene Linie hinweg auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem Skoda zusammen, in dem eine 63-Jährige und ihr 72-jähriger Beifahrer in Fahrtrichtung Lingental unterwegs waren.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Schwerer Unfall auf der L600 bei Gaiberg von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Infolge des Aufpralls verlor wiederum die Skoda-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug. Darin saßen ein 61-Jähriger und seine 57-jährige Beifahrerin. Alle mussten nach dem Unfall in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand durch den Unfall ungefähr 50.000 Euro Sachschaden. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr, der sich derweil während der Sperrung staute, wurde von der Polizei umgeleitet.

Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Leimen und Gaiberg vor Ort. Diese betreuten die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, klemmten die Batterien der Autos ab, sicherten die Fahrzeuge gegen ein Wegrollen am Hang und reinigte schließlich nach Freigabe durch die Polizei die Fahrbahn der L600.