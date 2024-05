Von Sabrina Lehr

Leimen-Gauangelloch. Kurz bevor die Zementwerkstraße in die Rohrbacher Straße mündet, hängt es an einer Straßenlaterne. Ein Schild, das den Schwerlastverkehr auf eine Sperrung hinweist. Anlieger erhalten außerdem die Information, dass die Ortsdurchfahrt Leimen, Gaiberg, die Ortsteile Lingental und Gauangelloch frei sind.

Aber Moment. Der ortskundige Leser wird beim Blick auf letzteren Ortsnamen stutzig. Fehlt da nicht etwas? Aber ja: Da wurde "Gauangeloch" doch glatt das zweite "l" gekürzt.

Hat man etwa im Rathaus Schwierigkeiten mit der Schreibweise des Ortsteils, der sich ohnehin so oft links liegen gelassen fühlt? Eine Rückfrage bei der Stadt bringt zunächst scheinbar Aufschluss: Das Schild gehöre aber nicht der Stadt, sondern dem Kreis, so Rathaussprecher Michael Ullrich. "Der Schreibfehler ist bekannt, aber was soll man dazu sagen?"

Also wandte sich die RNZ mit derselben Anfrage ans Landratsamt – und erhielt eine durchaus erstaunliche Antwort. Kreissprecherin Silke Hartmann versicherte: "Das Schild ist nicht von uns. Zuständige Straßenverkehrsbehörde ist hier die Stadt Leimen." Nanu? Die RNZ jedenfalls gab die Information an das Rathaus weiter. Das Schild steht immer noch. Ohne zweites "l".