Von Thomas Frenzel

Leimen. Es ging um nichts Geringeres als um die "Zukunft unserer Feuerwehr". Das sagte Bürgermeisterin Claudia Felden. Für die veröffentlichte Tagesordnung des Gemeinderats hätte das Thema allerdings kaum langweiliger formuliert werden können: "Erlass der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Leimen".

Was sich dahinter verbarg? Der Abschied von einer Tradition, die weit ins vergangene Jahrhundert zurückreicht. Denn die einstimmig erlassene Neusatzung zieht einen Schlussstrich unter die bisherige Eigenständigkeit der drei Abteilungswehren, die für die Stadtteile Leimen, St. Ilgen und Gauangelloch standen.

Mit ein Grund für den Zusammenschluss zu einer gemeinsamen Einsatzabteilung: Vor Ort gibt es nicht mehr genug freiwillige Feuerwehrleute.

Foto: Alex

Fast 50 Jahre nach der Gemeindereform und der Bildung der – damals so genannten – "Großgemeinde Leimen" werde nun in Paragrafen gefasst, was längst zum Feuerwehralltag geworden sei. Schon jetzt erfolgten die Verwaltung und das Beschaffungswesen zentral und werde die Gerätewartung von hauptamtlichem Personal gewährleistet. Armin Nelius sprach als hauptamtlicher Feuerwehrkommandant denn auch vorzugsweise von einer "Verschlankung der Organisation".

An die Stelle der alten Abteilungswehren rückt eine deutlich straffere Kommandoebene mit dem Stadtbrandmeister an der Spitze. Statt dreier ehrenamtlicher Stellvertreter gibt es nur noch einen. Innerhalb der neuen gemeinsamen Einsatzabteilung können die bisherigen Stadtteilwehren eigene Löschzüge mit eigenen Zugführern bilden. Nelius zufolge ist dies vor allem der weiterhin dezentralen Unterbringung in den drei Gerätehäusern geschuldet.

Dieser "wesentliche Eingriff" in die bisherige Feuerwehrstruktur wurde Nelius zufolge während der zurückliegenden Monate ausgiebig mit und in den Abteilungen beraten. Und stieß dabei auch auf Kritik: Bis zuletzt hätten Feuerwehrangehörige den Zeitpunkt der Zusammenlegung für nicht richtig erachtet.

Der Feuerwehrkommandant räumte deshalb auch ein, dass es beim Kameradschaftlichen noch Verbesserungsbedarf gäbe. Aber: Sollte es einmal "an einem Tag X ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus" geben, werde ein dann unverzichtbarer Zusammenschluss nicht einfacher. Nelius: Das muss wachsen.

Die stadträtlichen Wortmeldungen offenbarten die Erleichterung, dass der Vorschlag zur geeinten Wehr aus ihr selbst gekommen und nicht "vom Gemeinderat aufs Auge gedrückt" worden ist. So formulierte es Peter Sandner (SPD). Vor gar nicht so vielen Jahren sei ein solcher Zusammenschluss undenkbar gewesen, meinte nicht nur Michael Reinig (GALL).

Von einem "Schritt, der hoffentlich auch klappt", sprach Richard Bader (CDU), wobei es Britta Kettenmann (FW) darum nicht bange war. Klaus Feuchter (FDP) war mit Blick auf den Feuerwehrnachwuchs skeptischer: Schon jetzt brauche man immer mehr Hauptamtliche, hoffentlich müsse eines Tages nicht über die Einführung einer Berufsfeuerwehr entschieden werden.

Das von Nelius angesprochene gemeinsame Feuerwehrhaus sah auch Bader "in weiter Ferne". Immer wieder war es in der kommunalpolitischen Diskussion aufgetaucht, zuletzt 2020. Damals hatten Überlegungen des Rhein-Neckar-Kreises die Runde gemacht, wonach am Ende von Leimens Senefelderstraße eine Atemschutz-Übungsanlage für die Kreiswehren installiert werden solle. Im Zuge dessen könnte das neue Feuerwehrhaus auf dem Nachbargrundstück gebaut werden – dort, wo heute noch die hölzernen Einfachsthäuser stehen. Eigens deshalb wurde seinerzeit vom Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie beschlossen. Von ihr hat man seither nichts mehr gehört.