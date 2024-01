Leimen/Neckargemünd. (lesa) Die letzten Böller sind verhallt, die Raketen explodiert und der Jahreswechsel für die meisten ein alter Hut. Aber nicht für alle: "Die Straßenreinigung ist noch die ganze Woche damit beschäftigt", sagt Rudi Kuhn, Leiter der Technischen Betriebe Leimen.

Für die sieben Mitarbeiter der Straßenreinigung herrscht aktuell Hochbetrieb – und Urlaubssperre. "Die Stadtreiniger sind die, die da sein müssen", so Kuhn. Und das waren sie am Dienstag, um Leimen von den Überresten der Silvesternacht zu befreien. "Da musste ich mir einiges anhören", sagt Kuhn. "Ich habe den Eindruck, es war mehr Müll als in den vergangenen Jahren."

Das Beseitigen des Silvestermülls ist für die Straßenreiniger hauptsächlich Handarbeit, obwohl ihnen eine Kehrmaschine zur Verfügung steht. Denn die leer geschossenen Raketen-Batterien sind sperrig und aufgrund des Regens klebe der Müll an den Straßen.

Los ging es am Dienstag für die Leimener Straßenreiniger übrigens an den "Hotspots" in der Kernstadt: dem Georgi-Marktplatz, der Rathausstraße und an den Straßenbahnhaltestellen. In Wohngebieten gebe es dagegen weniger zu tun, so Kuhn: Privatpersonen hätten ihren Müll einfach selbst weggeräumt. Und auch aus Gauangelloch hat er Positives zu berichten: "Da haben die Bürger einfach alles selbst auf Haufen gekehrt, das hilft schon."

In Neckargemünd derweil berichtet Stadtsprecherin Petra Polte nur von zwei Auffälligkeiten: An der Banngartenhalle habe sich nach Silvester "Raketendreck" gesammelt und auch zwischen Dilsberg und Mückenloch habe der Bauhof "illegale Ablagerungen" von Tannenbäumen und leeren Flaschen weggeräumt. Ansonsten sei der Jahreswechsel in Sachen Müll aber unauffällig verlaufen.