Leimen. (lesa) Die Stadt hatte sich eigentlich klar ausgedrückt. In diesem Jahr soll es wegen der grassierenden Afrikanischen Schweinepest kein Feuerwerk an der Weinkerwe geben. Das ließ das Rathaus bereits Ende August verlauten, als eine Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises die Große Kreisstadt in die "Pufferzone" einordnete.

Nun sieht es aber so aus, als würde es eine Rolle rückwärts geben. In dem am Mittwoch auf der städtischen Webseite eingestellten Weinkerwe-Programm steht für Kerwemontag in aller Klar- und Schlichtheit: "circa 21.30 Uhr Abschlussfeuerwerk". Die Allgemeinverfügung sah zwar die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung auf Antrag und unter bestimmten Bedingungen vor. Diesen wollte die Stadt aber nicht stellen.

"Wir möchten ein unnötiges Hin und Her vermeiden, insbesondere da die Entwicklung der Afrikanischen Schweinepest unvorhersehbar ist und sich die Allgemeinverfügung möglicherweise auch erneut ändert", hieß es noch vor gut zwei Wochen. Auf Nachfrage im Rathaus gab es am Mittwoch keine Auskunft.