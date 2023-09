Von Thomas Frenzel

Leimen. Vollmundig waren die Ankündigungen schon seit Jahren – ob sie diesmal Wirklichkeit werden? Die "DB Station & Service AG" der Deutschen Bundesbahn ließ wissen, dass sie im nächsten Jahr nun endlich die bereits vor vier Jahren verlängerten Bahnsteige des S-Bahnhofs St. Ilgen/Sandhausen mit Wetterschutz ausrüsten will. Gut 105.000 Euro soll der kommunale Anteil Leimens betragen. Ein gewichtiger Betrag, für den der Gemeinderat jetzt einstimmig grünes Licht gab. In der festen Hoffnung, dass dieser versprochene Wetterschutz auch wirklich 2024 gebaut werden wird.

Beim Vor-Ort-Besuch zeigt sich: Die 2019 verlängerten Bahnsteige am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen zeichnen sich – extrem positiv formuliert – vor allem durch kahle Funktionalität aus. Am Gleis 1 in Richtung Heidelberg findet sich gleich neben dem Bahnsteigzugang ein extrem kurzer Unterstand; Unterschlupf gefunden hat hier auch ein Fahrkartenautomat. Am Gleis 2 in Richtung Wiesloch-Karlsruhe sieht das Ganze noch "funktionaler" aus, nur ohne Kartenautomat. Hier gibt es ebenfalls wenige Sitzgelegenheiten und wer sucht, findet einen unwirtlichen gläsernen Unterstand am Südende des langen Bahnsteigs. Dorthin verirrt sich erkennbar kaum ein Passagier.

Zurück in den Ratssaal: Hier sprach Oberbürgermeister Hans D. Reinwald ob der aktuellen Situation zurecht von einem "Ärgernis seit vielen Jahren". Wer den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen möchte, müsse investieren – auch in Überdachung und Wetterschutz. Zahlen nannte der Rathauschef ebenfalls. Rund 400.000 Euro betrage der sogenannte "kommunale Anteil". 200.000 Euro steuere der Rhein-Neckar-Kreis bei, Leimen müsse gut 105.000 Euro berappen. Als Profiteure des S-Bahnhofs würden sich auch Sandhausen und Nußloch beteiligen – Sandhausen mit knapp 83.000, Nußloch mit rund 12.000 Euro. Ausweislich der veröffentlichten Sitzungsunterlage könnte es sich bei diesem "kommunalen Anteil" auch um die Gesamtkosten des geplanten Wetterschutzes handeln; ein Bundesbahnanteil ist bei der Kostenaufstellung für Tragwerk, Dachhaut und Beleuchtung an keiner Stelle erwähnt.

Holger Bortz (GALL) wollte in der Diskussion sichergehen, dass die Überdachungen auf beiden Bahnsteigen installiert werden, was Bürgermeisterin Claudia Felden vehement zusicherte. Für Klaus Feuchter (FDP) stellte die S-Bahn eine zweifelsfreie Erfolgsgeschichte dar; dazu gehöre auch, die Menschen nicht schutzlos Wind und Wetter auszusetzen. "Gewünscht und gut" stellte sich Britta Kettenmann (FW) hinter die versprochenen Unterstände. Und für Peter Sandner (SPD) stand fest: "Wir lassen unsere Bürger nicht im Regen stehen!" Diese Wortmeldungen signalisierten schon vor der förmlichen Abstimmung die Einstimmigkeit der gewählten Bürgervertretung.

Eine kleine Anmerkung am Rande sei dessen ungeachtet erlaubt: Vervollkommnen ließe sich der – 2024 hoffentlich nun wirklich gebaute – Wetterschutz inklusive seiner schützenden Seitenwände durch ausreichende Sitzplätze. Schließlich werden die aktuellen Unterstände den permanenten Verspätungen der Deutschen Bahn nicht mehr gerecht. Hier heißt es im Bahnalltag für die Passagiere immer häufiger: "Da setz’ dich nieder!" Und was erfordert das? Fürs Warten ausreichend Sitzplätze!