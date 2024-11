Leimen. (fhs) Mit der Fahrt ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden nach Wiesloch endete ein größerer Polizeieinsatz am Samstag in der nördlichen Stadteinfahrt von Leimen, kurz unterhalb des Portlandforums.

Für etwas mehr als drei Stunden hatte die Polizei die Rohrbacher Straße komplett abgesperrt. Aus der Ferne waren die Beamten von Passanten bei einem Einsatz wegen einer "Bedrohungslage" zu beobachten. Schlussendlich wurde eine Person festgenommen. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim seien Dritte zu keiner Zeit gefährdet gewesen und habe es sich um eine "psychische Ausnahmesituation" gehandelt.

"Da standen viele Streifenwagen herum, auch ein Rettungswagen, und Beamte in Uniform wie auch in Zivil gingen in eines der Häuser und auch ins Nachbarhaus, wohl um Zeugen zu befragen", berichtete auf RNZ-Nachfrage ein Augenzeuge des Geschehens.

"Gegen 10 Uhr ging die Erstmeldung beim Polizeirevier in Wiesloch ein", erklärte am Sonntag der Polizeiführer vom Dienst im Polizeipräsidium Mannheim. Er bestätigte das größere Aufgebot der Polizei mit insgesamt zehn Streifen- und einem Rettungswagen. Er war aber nicht in der Lage, genauere Angaben über die Art der Bedrohung zu machen oder zu sagen, wer wen wie gefährdet haben soll.

Der Vorkommnisbericht besage, dass die eingesetzten Beamten nach Erkunden der Lage vor Ort um 10.30 Uhr die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) informierten, dass die Durchfahrt für die Straßenbahnlinie 23 hinter der Haltestelle Zementwerk gesperrt sei. "Die haben sowohl die Schienen, wie die Straße und den Gehweg komplett mit rot-weißem Band abgesperrt", schildert es auch der Augenzeuge.

Die Sperre galt kurz vor der Einmündung des Stralsunder Rings in die Rohrbacher Straße und ging bis zur Kantstraße. Erst gegen 13.45 Uhr konnte die Straßenbahn wieder passieren und war auch die Straße für den Durchgangsverkehr wieder geöffnet.

Die Polizei sprach von "geringfügigen Verkehrsbehinderungen" während des Einsatzes, und auch der Augenzeuge hatte sich gewundert, "wo der Verkehr nach erstem Aufstauen überall hin verschwunden ist."

