Donnerstag, 09. Oktober 2025

zurück
Plus Leimen

Nach zwei Monaten Bauzeit können Anwohner aufatmen

Die Baumaßnahme für die Erneuerung der Wasserleitung "In der Täsch" auf einer Länge von 320 Meter wurde beendet.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 36 Sekunden
Die zuverlässige Versorgung der Anwohnenden mit einwandfreiem Trinkwasser ist nun wieder langfristig gesichert. Fotos: privat

Leimen. (ugc) Eine wichtige Tiefbaumaßnahme in Leimen wurde nun abgeschlossen: Die Arbeiten begannen am 22. Juli 2025 und umfassten die Erneuerung der Wasserleitung auf einer Länge von 320 Metern zwischen der Kreuzung Platanenweg/In der Täsch und der Kreuzung In der Täsch/Panoramastraße.

Der Eigenbetrieb Wasserwerk koordinierte die Tief- und Leitungsbauarbeiten und verlegte die

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.