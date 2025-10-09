Nach zwei Monaten Bauzeit können Anwohner aufatmen
Die Baumaßnahme für die Erneuerung der Wasserleitung "In der Täsch" auf einer Länge von 320 Meter wurde beendet.
Leimen. (ugc) Eine wichtige Tiefbaumaßnahme in Leimen wurde nun abgeschlossen: Die Arbeiten begannen am 22. Juli 2025 und umfassten die Erneuerung der Wasserleitung auf einer Länge von 320 Metern zwischen der Kreuzung Platanenweg/In der Täsch und der Kreuzung In der Täsch/Panoramastraße.
Der Eigenbetrieb Wasserwerk koordinierte die Tief- und Leitungsbauarbeiten und verlegte die