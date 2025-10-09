Leimen. (ugc) Eine wichtige Tiefbaumaßnahme in Leimen wurde nun abgeschlossen: Die Arbeiten begannen am 22. Juli 2025 und umfassten die Erneuerung der Wasserleitung auf einer Länge von 320 Metern zwischen der Kreuzung Platanenweg/In der Täsch und der Kreuzung In der Täsch/Panoramastraße.

Der Eigenbetrieb Wasserwerk koordinierte die Tief- und Leitungsbauarbeiten und verlegte die