Leimen-Lingental. (luw) Offenbar ausgebüxte Ziegen haben am Sonntagabend Polizei, Feuerwehr und Tierretter auf Trab gehalten. Bei der Suche kam sogar eine Drohne zum Einsatz – jedoch ohne Erfolg. Auch wem die Ziegen gehören, war am Montag noch nicht bekannt.

Schon am Mittag seien mehrere Ziegen im Bereich des Wanderparkplatzes Hirschgrund an der Landesstraße L600) "herumgerannt", wie Jan Franke von der "Tierrettung Unterland" aus Neckarsulm der RNZ berichtete. Mehrere Passanten und Autofahrer hätten gemeldet, dass die Tiere auch die Straße überquerten. Die Polizei habe bereits am Nachmittag die Stelle aufgesucht, jedoch nichts gefunden. "Erst gegen 18.30 Uhr sind die Polizeibeamten auf die Idee gekommen, auch die Tierrettung zu rufen", so Franke.

In der Folge kam zunächst die Berufstierrettung Rhein-Neckar mit zwei Einsatzkräften, die dann von der Gruppe "Unterland" durch weitere vier Personen unterstützt wurde. "Wir sind mit Taschenlampen durch den Wald gelaufen, haben aber kein Tier gefunden", erzählt Franke. Es sei von fünf Ziegen mit Ohrmarken gesprochen worden. Doch auch von einem Besitzer sei keine Spur gewesen.

Auf der Suche nach Ziegen, ähnlich wie jene im linken Bild, kam auch eine mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohne zum Einsatz. Symbolfoto: dpa/Foto: Tierrettung Unterland

Also zog man die Feuerwehr hinzu, die mit rund 15 Kräften und drei Fahrzeugen herbeieilte. Doch die Suche gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes in Kombination mit der Dunkelheit als schwierig, wie der stellvertretende Kommandant Jochen Michels auf Nachfrage erklärte. Hoffnung habe es noch durch den Einsatz einer gerade erst angeschafften Drohne gegeben. Die soll eigentlich insbesondere in den Wochen der Mahd dazu dienen, Rehkitze im hohen Gras aus der Luft zu erkennen und diese vor Verletzungen durch Mähdrescher zu bewahren. "Die Drohne ist auch mit einer Wärmebildkamera ausgestattet", so Michels. Auf den rund 2000 überflogenen Quadratmetern habe man aber keine Ziegen gesehen.

Ein Rätsel bleibt derweil auch die Herkunft der Tiere. Im unweit entfernten Nußlocher Ziegenkäsehof werden jedenfalls keine Tiere vermisst, wie die RNZ auf Anfrage erfuhr.