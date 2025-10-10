Freitag, 10. Oktober 2025

zurück
Plus Leimen

Informationen zum "Treffpunkt" stellten nicht alle zufrieden

Die Stadt lud zu einer Bürgerversammlung unter anderem zum "Treffpunkt". Zuhörer trieben alte Fragen um.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 29 Sekunden
Gut 100 Bürger kamen, um sich unter anderem über den „Treffpunkt“ zu informieren. Foto: Lehr

Von Sabrina Lehr

Leimen. Mehr Transparenz, mehr Einblick, mehr Verständnis. Das hatten sich die Leimener schon öfter von ihrer Verwaltung gewünscht. Vor allem bei den großen, teuren und folgenschweren Projekten fühlten sich Bürger oft nicht "mitgenommen". Das sollte gerade beim städtischen Riesen-Projekt "Treffpunkt Leimen" nicht mehr passieren. Deshalb lud die Stadt am

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.