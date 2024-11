Leimen. (rl) Zu einem größeren Polizeieinsatz kommt es am heutigen Samstag in der Rohrbacher Straße in Leimen.

Zeugen zufolge sind sechs Polizeifahrzeuge und ein Rettungswagen vor Ort, die Straße wurde zwischen dem Stralsunder Ring und der Kantstraße gesperrt. Auch die Straßenbahn fahre von Heidelberg aus nur noch bis zur Haltestelle "Zementwerk".

Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es bislang nur, dass starke Kräfte im Einsatz seien, aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Näheres könne man derzeit noch nicht mitteilen, hieß es.

Wir berichten, sobald Näheres bekannt ist.