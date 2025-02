Leimen-Gauangelloch. (liwi) Vorfreude ist eine ganz besondere Form der Freude. Und sie war schon da, bevor die acht Damen des Musikkabaretts "No Name" auf die Bühne kamen. Die Stimmung war gut, mit einem Gläschen in der Hand wurde entspannt geplaudert: Schöner konnte der Samstagabend in Gauangelloch nicht sein. Die Schlossberghalle war komplett ausverkauft.

Weil das 1998 gegründete