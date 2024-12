Leimen. (pop) Strahlender Sonnenschein, Unmengen an froh gelaunten Besuchern aus allen Generationen, eine entspannte Atmosphäre, eine außerordentlich kurze Auftaktansprache, harmonische Musik und ein breites Angebot an Speisen und Getränken – diese Kriterien erfüllte die Weihnachtsmarkt-Eröffnung am Samstag auf dem Georgi-Marktplatz.

Klar doch, den strahlenden Sonnenschein konnten sich