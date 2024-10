Von Agnieszka Dorn

Leimen. Die wichtigste Frage kam gleich zu Beginn: "Warum können Sie den Schulhof nicht endlich machen?" Die Frage an Oberbürgermeister John Ehret sorgte für Schmunzeln bei allen. Ehret meinte, dass er mit dieser schon gerechnet habe. Bekanntlich ist die Baustelle im Stadtzentrum aktuell eines der größten Themen in Leimen. Am Mittwoch veranstaltete das