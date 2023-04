Leimen. (fre) Kein Wumms und auch kein Doppelwumms, am Ende dann aber doch ein fast vollständiger Olaf Scholz: In Anspielung auf den jüngsten Berliner Koalitionsausschuss sprach Oberbürgermeister Hans D. Reinwald von einer "sehr, sehr, sehr guten Entscheidung". Bei dieser schier bundeskanzlerischen Einschätzung ging es aber nicht um Ölheizungen oder Autobahnen, sondern um die städtische Georgigarage. Auf einhelligen Ratsbeschluss bleibt diese öffentliche Tiefgarage ab sofort bis 23 Uhr geöffnet. Gleichzeitig werden alle Öffnungsstunden gebührenpflichtig.

Die Änderungen betreffen nicht das zweite Untergeschoss für die Dauerparker, sondern das erste. Diese Ebene war in der Vergangenheit in aller Regel von 6 bis 22 Uhr für Kurzzeitparker geöffnet. Auch mit Blick auf "laue Sommernächte" und auf die umliegende Gastronomie, so der OB, wird nun erst um 23 Uhr abgeschlossen. Aus Sicht von Peter Sandner (SPD) und Britta Kettenmann (FW) hätte die Öffnung gerne auch bis Mitternacht ausgedehnt werden dürfen.

Wichtiger ist aber anderes: Ab sofort muss während der gesamten Öffnungszeit fürs Parken gezahlt werden. Jede angefangene halbe Stunde kostet 0,50 Euro. Die bisherige – und für alle oberirdischen Stellplätze der Innenstadt auch weiterhin geltende – Gebührenfreiheit unter anderem an Sonn- und Feiertagen, werktäglich ab 19 Uhr und samstags ab 14 Uhr wurde abgeschafft. Die oberirdisch weiterhin funktionierende Brötchentaste, mit der die ersten 30 Minuten kostenfrei werden, hatte es in der Georgigarage eh noch nie gegeben.

Bei der neuen Gebührenpflicht geht es der Stadt offensichtlich weniger um die zusätzlichen Parkscheineinnahmen. "Umsatzsteuer" heißt das Zauberwort, auch mit Blick auf den geplanten millionenschweren Parkdeckbau unterm Turmschulhof. Dessen Mehrwertsteuer kann zur Gänze rückerstattet werden, wenn der komplette Tiefgaragenbetrieb mehrwertsteuerpflichtig ist. Wegen der bisherigen Frei-Parken-Regelung in der Georgigarage lag die Erstattungsquote im Garagenbereich aber nur bei 77,98 Prozent. Angesichts der anstehenden Investitionen geht es also "nicht unerheblich" um viel Geld, sagte Wolfgang Stern (CDU).

Ungeachtet solch inhaltlicher Einmütigkeit kam es zu politischem ...