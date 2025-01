Von Sabrina Lehr

Leimen. Es gibt Gelegenheiten, da wird es fast schon staatstragend in den Kommunen. Und wohl selten so sehr wie bei Neujahrsempfängen, wie sie aktuell in zahlreichen Orten der Region begangen werden. Auch in Leimen: Da lädt die Stadt ins schicke Portland-Forum, der Festhalle von Heidelberg Materials.

Am Eingang grüßen Oberbürgermeister und Ehefrau