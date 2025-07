Von Agnieszka Dorn

Leimen. Was für eine herrliche Stimmung! Tolle Musik schallte am Samstagabend durch den Menzerpark – es wurde geschlemmt und entspannt saß man auf Picknickdecken oder Campingstühlen. Die Band "The Mad Old Boys" rockte beim Picknickdecken-Konzert der Musikschule Leimen den Park. Das angenehme Sommerwetter tat sein Übriges zu dieser wohligen Atmosphäre.