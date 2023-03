Leimen-St. Ilgen. (bmi) Bei Streitigkeiten zwischen Ämtern und Behörden gilt es meist, zwischen den Zeilen zu lesen – im Fall des Leimbachs ist die Kritik dagegen überdeutlich. "Ich kann es nicht verantworten, diese potenzielle Gefahr weiter tatenlos zu akzeptieren und erwarte, dass das RP endlich handelt", spricht Leimens Oberbürgermeister Hans Reinwald in einer Mitteilung der Stadt am Freitag Klartext.

Im Rathaus sorgt man sich seit Langem um die Hochwassergefahr des 38 Kilometer langen, in Brühl in den Rhein mündenden Gewässers – und sieht darin "einen Zankapfel zwischen Leimen und dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe."

Gewitter und andere Unwetter lassen den zwischen seinen Dämmen durch St. Ilgen verlaufenden Leimbach immer wieder zu Höchstständen anschwellen. Reinwald warnt nun vor mitgerissenen Ästen, die sich an den Brücken verfangen, das Wasser weiter stauen und zum Überlaufen bringen könnten.

Daher habe die Stadt das zuständige RP mehrfach um eine Reinigung des Bachverlaufs oder einen Pegel gebeten. Letzterer könnte die Feuerwehr bei Hochwasser so früh wie möglich alarmieren, "während momentan das Erkennen einer Gefahr mehr auf Zufällen beruht". Laut Stadt hieß es vom RP aber stets nur: Man prüfe. Auf eine RNZ-Anfrage von Freitag will das RP am Montag antworten.

Kein Mensch wisse, wann der nächste Starkregen kommt, den die Deiche nicht mehr halten können, so Reinwald. "Wir können im Interesse der betroffenen Anwohner nicht länger warten." Anschauungsunterricht gab zuletzt das Starkregenereignis im August 2022: "Das Wasser berührte schon die Leimbachbrücke", berichtete die Feuerwehr damals. Leimens OB nannte später mangelhafte Wartung des Bachlaufs als Teilgrund für die Lage, wie eine Begehung mit der Gewässeraufsicht des RP ergeben habe. Das versprochene Ausbaggern eines Bachbettteils blieb aber aus.

Die Lage langfristig entschärfen soll eine Tieferlegung und Verbreiterung des Leimbachbetts. Nur: Dies wird bereits seit den 1990er Jahren diskutiert, steckt aber in den Planungen der Behörden fest. Zuletzt gab es im Juli 2022 einen Infoabend zum Projekt in St Ilgen.