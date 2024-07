Von Timo Teufert

Wiesloch. In Baiertal und Schatthausen kann jetzt Tempo 30 angeordnet werden – zumindest auf den Straßen, auf denen die Buslinie 707 unterwegs ist und auf denen bislang noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde gilt. Das teilte die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. In Baiertal sind das die Alte