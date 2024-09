Ladenburg. (cis) Fast hätte sie abgesagt werden müssen, die seit wenigen Tagen laufende Sonderausstellung im Automuseum Dr. Carl Benz. Der Grund: Durch das normale Tor des Ladenburger Museums hätte das so niedrige – knapp 1,50 Meter hohe –, dafür aber umso breitere Gefährt, um das sich die Ausstellung dreht, gar nicht gepasst, wie Museumschef Winfried Seidel sagte.

Dass er kürzlich vor einem Dutzend Besucher stand und die Geschichte erzählte, bewies: Es fand sich für den Nachbau vom "Göttinger Ei" doch noch ein Weg hinein in die Museumshalle. "Mir fiel ein, dass eines unserer Tore breiter ist als alle anderen", so Seidel. Diese wenigen Zentimeter reichten, um die mehr als zwei Meter breite Replik jetzt in Ladenburg zu präsentieren.

Museumschef Winfried Seidel führte in die Sonderausstellung ein. Foto: cis

"Das sieht so wahnsinnig aus", machte Seidel Lust auf einen Blick auf das zu diesem Zeitpunkt noch hinter geschlossenen Türen stehende Modell. Doch zunächst führte er in die Geschichte von Original und Kopie ein. Er vertrat dabei an diesem Abend Horst-Dieter Görg, den Vorsitzenden des Vereins Hanomag-IG und damit einen, der am Nachbau direkt beteiligt war. Görg konnte aus Krankheitsgründen nicht vor Ort sein.

Das nun in Ladenburg gezeigte Modell ist ein Nachbau einer Entwicklung von Karl Schlör. Der hatte 1936 den Gedanken der Aerodynamik im Karosseriebau aufgenommen und forschte dazu bei der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen. Er entwickelte den 1938 gebauten und 1939 auf der Automobilmesse IAA vorgestellten Schlör-Wagen mit Platz für sieben Personen und einem Motor im Heck.

Als Prinzip diente ihm ein Flugzeugflügel, das Fahrgestell lieferte der Mercedes 170 H. Das Ergebnis im Windkanal war ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,186. "Das war noch nie da gewesen", erzählte Seidel. Es ist ein Wert, der auch von heutigen Straßenautos nicht erreicht wird.

Mit seinem Bau war das Schlör-Auto, das aufgrund seiner Form zum Kosenamen "Göttinger Ei" kam, somit ein Meilenstein in der Fahrzeug- und Technikgeschichte. Doch dann kam der Krieg, nach dessen Ende die Engländer das Auto beschlagnahmten. Es verschwand und ist bis heute unauffindbar.

2021 waren sich Autoliebhaber einig: Das Fahrzeug muss "auferstehen". Und so machten sich die Central-Garage (Bad Homburg) und der Verein Mobile Welten aus Hannover an eine Replik. Unterstützung für das Projekt kam auch aus Ladenburg. "Ich hatte einen Motor und ein Getriebe, das ich der Gruppe zur Verfügung gestellt habe", sagte Seidel wohl nicht ohne Stolz, einen Teil zum Nachbau beigetragen zu haben.

Die 1:1-Kopie besteht aber genauso aus Bauschaum und Styropor. Neben dem Nachbau in Originalgröße hat Seidel noch ein zweites, wesentlich kleineres Modell von Dieter Dressel, Initiator der Central-Garage, erhalten. Das hat seinen Platz auf einem Tisch direkt neben der großen Replik. Auf einer neben beiden platzierten Leinwand zeigt eine Präsentation Bilder des tatsächlichen Schlör-Wagens, dazu Konstruktionszeichnungen.

Zu sehen ist die Sonderausstellung zu den Öffnungszeiten des Museums (Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen, jeweils von 14 bis 18 Uhr) bis Anfang Dezember. Seidel kann sich aber gut vorstellen, das Modell, das übrigens zuvor bei Audi in Ingolstadt zu sehen war, auch Anfang 2025 den Autofreunden der Region zu zeigen.