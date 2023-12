Ladenburg. (stu) In der Ladenburger Altstadt gilt an Silvester zum Schutz mancher Gebäude, wie der Fachwerkhäuser, ein Verbot für Feuerwerkskörper der Kategorie 2, also Raketen und Böller. Kleinfeuerwerke der Kategorie 1 (Wunderkerzen) sind erlaubt, erfordern aber ebenfalls Vorsicht.

Die Stadt appelliert an einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk und rät zum freiwilligen Verzicht auf laute Böller. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen nur von Volljährigen am 31. Dezember und 1. Januar verwendet werden, für Jugendliche ist der Umgang damit verboten.

Die Entsorgung der Reste obliegt den Bürgern selbst. Im Notfall ist die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 zu alarmieren.