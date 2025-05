Ladenburg. (stu) Seit kurzem ist Antonios "Toni" Apostolopoulos neuer Betreiber der Postfiliale in der Ladenburger Bahnhofstraße. Gemeinsam mit seiner Mutter Anastasia Kaouri möchte er die Filiale modernisieren und sie so aufstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dem Leistungsangebot wieder zufrieden sind. Diesbezüglich gab es in den letzten Monaten doch deutliche Kritik.

