Von Silke Beckmann

Ladenburg. Der Schaden ist immens. Von außen zwar nicht sichtbar, aber in den Räumlichkeiten selbst verheerend: Am frühen Sonntagmorgen hatte es in "Rosemarie's Restaurant" in der Jahnstraße gebrannt. Die Feuerwehr hatte das Feuer in der LSV-Vereinsgaststätte zwar schnell unter Kontrolle, doch die Pächter Christian und Matthias Wieczorek, die erst im